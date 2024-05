Cruzeiro e Red Bull Bragantino podem confirmar vagas aos playoffs da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Cruzeiro e Red Bull Bragantino têm jogos importantes na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, entram em campo para garantir vagas ao menos nos playoffs das oitavas.

Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo colocado precisa fazer um playoff com um terceiro colocado da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Ainda invicto, o Cruzeiro está em segundo lugar do Grupo B com seis pontos. Às 21h, enfrenta justamente o terceiro colocado, com quatro, o Unión La Calera-CHI, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Se vencer, garante vaga nos playoffs. A situação pela liderança é mais complicada. A Universidad de Quito-EQU lidera com dez pontos e também joga nesta quinta, às 23h, em casa, contra o já eliminado Alianza Petrolera-COL, com um ponto. Os equatorianos garantem a liderança com ao menos um empate.

A situação do Red Bull Bragantino é melhor no Grupo H. Vindo de duas vitórias seguidas, soma nove pontos em segundo lugar e enfrenta o já eliminado Sportivo Luqueño-PAR, que tem um ponto, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h.

O time brasileiro já poderá entrar em campo classificado aos playoffs. Isso porque o terceiro colocado Coquimbo Unido-CHI tem quatro pontos e joga antes com o líder Racing Club-ARG, que também tem nove pontos, mas está na frente do Red Bull Bragantino no saldo de gols: 5 a 0.

A outra partida agendada desta quinta-feira seria entre Internacional e Delfin-EQU, mas foi adiada devido à situação caótica do Rio Grande do Sul devido as chuvas e enchentes.

Confira os jogos desta quinta-feira:

19h

Racing Club (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

21h

Sportivo Luqueño (PAR) x Red Bull Bragantino

Cruzeiro x Unión La Calera (CHI)

23h

Universidad Quito (EQU) x Alianza Petrolera (COL)