Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam de olho no G-6 do Campeonato Brasileiro

Após a pausa de 11 dias devido a ‘Data FIFA’, Cruzeiro e Fortaleza voltam aos gramados para a sequência da temporada de clubes. Nesta quarta-feira, às 19h, a dupla pisa no gramado do Mineirão querendo se aproximar do G6 do Campeonato Brasileiro. O duelo abre a 11ª rodada da competição.

Fora da Copa do Brasil, o Cruzeiro tem todas as suas atenções voltadas para o Brasileirão. O time de Pepa vem de um empate contra o Bahia, fora de casa, por 2 a 2, e ocupa a nona colocação, a três pontos do Grêmio, sexto colocado.

Já o Fortaleza divide a temporada com a Sul-Americana. No Brasileiro, vem de derrota para o líder Botafogo por 2 a 0 e caiu para a 11ª posição, também com 14 pontos, mas levando a pior no número de vitórias para Cruzeiro e Internacional: 4 a 3.

Além dos três pontos, o duelo tem um tabu em jogo. O Cruzeiro nunca foi derrotado pelo Fortaleza atuando em Minas Gerais. Ao todo foram seis duelos, com quatro vitórias mineiras e dois empates. O último confronto ocorreu em 2019, terminando com o placar de 1 a 1.

No time mineiro, o técnico Pepa ainda não terá o volante Matheus Jussa. Ele cumpriu suspensão contra o Bahia, mas por estar emprestado pelo Fortaleza não pode atuar devido a uma cláusula contratual. Filipe Machado e Neto Moura brigam por uma vaga no meio-campo. Por outro lado, o treinador português terá o lateral direito Kaiki, recuperado das dores no tornozelo, e que fica à disposição no banco de reservas.

No ataque, Gilberto deve seguir como homem de referência ao lado de Bruno Rodrigues. O volante Filipe Machado comentou sobre a pausa competição: “A gente jogava na quarta, no sábado, então a gente não tinha muito tempo para treinar. Esses dias também são importantes para a gente colocar o trabalho em dia, para o Pepa falar para a gente o que colocar em prática para conseguir os três pontos dentro de casa”, disse o volante.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o zagueiro Bryan Ceballos. A ausência do defensor não foi informada pelo clube, que ainda não terá o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, fora por contusão. Titi e Brítez devem formar a dupla de defesa. Por outro lado, o atacante Guilherme está relacionado, retornando após uma concussão cerebral ocorrida na partida contra o Bahia.

No ataque, sem Moisés, negociado com futebol mexicano o treinador mantém a dúvida entre Romero e Sílvio Romero, para atuar junto com Thiago Galhardo. O ala Yago Pikachu projetou o duelo: “Tivemos um período de descanso e de trabalho, coisas que não tínhamos desde fevereiro e isso nos ajuda muito a recuperar jogadores. Esperamos quebrar esse tabu. Estamos confiantes e tranquilos em fazer nosso melhor, visando o jogo de quarta-feira.”

