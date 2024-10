Cruzeiro e Bahia fazem confronto direto no Mineirão pelo G-6 no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Na volta do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, Cruzeiro e Bahia protagonizam um confronto direto na parte de cima da tabela. Em busca de uma posição dentro do G-6, zona de classificação à Libertadores, eles se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada.

O Cruzeiro não está em bom momento na competição, já que não vence há quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Dois desses jogos foram em casa: perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, e empatou com o Vasco, por 1 a 1. Com isso, tem 43 pontos em oitavo lugar, logo abaixo do Bahia, com 45. Quem fecha o G-6 é o Internacional, com 46.

O técnico Fernando Diniz ainda busca sua primeira vitória com o Cruzeiro, mas terá problemas para montar o time. O volante Matheus Henrique teve uma lesão no quadril e está fora. Assim, Walace aparece como opção. Com edema na coxa, Cássio também é dúvida e pode ser preservado. Neste caso, Anderson será titular.

Há preocupação também no setor ofensivo, já que Lautaro Díaz trabalha para corrigir um desequilíbrio muscular, embora não tenha lesão. O objetivo é dar mais força ao jogador para a reta final. Rafa Silva e Juan Dinenno também seguem no departamento médico, assim como o volante Japa e o meia Vitinho.

Diniz reforçou seu estilo de jogo e vê o Cruzeiro em evolução. “No meu jogo, time precisa ter fome, para marcar, para fazer gol. O time está caminhando bem na direção. Acredito enfaticamente que tem tudo para terminar o ano muito bem. Trabalhamos muito nessa Data Fifa para estar bem encorpados.”

O Bahia vem alternando entre vitórias e derrotas e na última rodada foi superado pelo Flamengo, por 2 a 0, em casa. Como visitante, perdeu as duas últimas. Com os tropeços, tem 45 pontos, em sétimo lugar.

Rogério Ceni tem boas notícias para decidir quem joga no Bahia. O meia Everton Ribeiro retorna após suspensão. Biel e Nicolás Acevedo, recuperado de lesões, treinaram e devem ficar à disposição. Outros retornos foram Luciano Rodríguez e Ruan Pablo, que estavam com a seleção uruguaia e seleção brasileira sub-16, respectivamente.

Por outro lado, Santiago Arias, Caio Alexandre, suspensos, e Rezende, lesionado, são baixas. Com isso, o lateral-direito Gilberto e o meia Yago Felipe devem ser titulares.

Após o time ser vaiado no último jogo, Ceni pediu tranquilidade. “De uma maneira simples é vencer os jogos, que é o melhor remédio para as vaias. Tentar melhorar finalização, puxada de contra-ataque e que a gente finalize melhor. Vamos enfrentar um time que constrói desde baixo, pela característica do Diniz. Vamos ver como marcar melhor, pressionar melhor.”

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BAHIA

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Walace, Matheus Pereira e Barreal; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Yago Felipe, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).