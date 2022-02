Cruzeiro domina o Tombense, vence, e segue líder do Campeonato Mineiro A Raposa levou um time alternativo para Tombos e os reservas não decepcionaram, com boa apresentação e a conquista dos três pontos

Com boa partida do time reserva, o Cruzeiro venceu com sobras o Tombense por 3 a 0, gols de Daniel Júnior, Giovanni e Thiago, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, em Tombos.

O time azul teve o controle da maioria das ações e não permitiu que o Tombense ameaçasse o gol cruzeirense. A equipe celeste foi com uma formação alternativa, pois o técnico Paulo Pezzolano preferiu deixar os jogadores considerados titulares em BH, para seguir a pré-temporada.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 15 pontos, retomou a ponta do Estadual e ficou a dois pontos do vice-líder Galo, que tem 13, e cinco a mais do que o América-MG, que está com 10 pontos.

O Tombense estacionou nos sete pontos, na sétima colocação, mas pode perder posições ao fim da rodada.

Próximos jogos

O Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, 17 de fevereiro, às 20h, contra o Uberlândia, no Independência. A equipe do Tombense encara o Democrata-GV, no dia 16, às 20h.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

TOMBENSE 0 X 3 CRUZEIRO

Data: 12 de fevereiro de 2022

Horário: 19h(de Brasília)

Local: Almeidão, Tombos (MG)

Árbitro: Marco Aurélio Fazekas

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Gols: Daniel Júnior, aos 18’-1ºT(0-1) Giovanni, com 1’-2ºT(0-2), Thiago, aos 46’-2ºT(0-3)

Cartões amarelos; Lucas Santos (TOM), Bruno José (CRU)

Cartões vermelhos:

TOMBENSE (Técnico: Rafael Guanaes)

Rafael Santos; David, Moisés, Jordan e Manoel; Rodrigo, Marquinhos (Alison Silva-intervalor ), Jean Lucas (Vinicius Mingotti, aos 22’-2ºT), Keké (Kleiton, aos 20’-2ºT ) Everton Santos(Lucas Santos, aos 32’-2ºT), Daniel Amorim

Cruzeiro (Técnico:Martin Varini)

Denivys, Geovane, Mateus Silva, Paulo e Rafael Santos (Weverton, aos 34’-2ºT). Ageu (Fernando Canesin, aos 22’-2ºT)Lucas Ventura (Marco Antônio, aos 14’-2ºT), Daniel Jr (Miticov, aos 33’-2ºT), Giovanni(Vitor Roque, aos 22’-2ºT). Bruno José e Thiago

