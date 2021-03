Cruzeiro do Sul Educacional tem lucro de R$ 43,58 mi no 4º trimestre

A Cruzeiro do Sul Educacional divulgou nesta terça-feira, 30, seu primeiro balanço após a abertura de capital, com lucro líquido de R$ 43,58 milhões no quarto trimestre de 2020, crescimento de 5,2% ante o mesmo período de 2019. Em 2020, a instituição teve prejuízo de R$ 34,8 milhões, revertendo lucro do ano anterior.

No critério ajustado, a Cruzeiro do Sul teve lucro líquido de R$ 91,3 milhões entre outubro e dezembro de 2020, crescimento de 72,7% na comparação anual. Em todo o ano passado, o lucro ajustado foi de R$ 177,2 milhões, avanço de 4,3%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) chegou a R$ 141,7 milhões no trimestre, avanço de 59,5% ante o mesmo período de 2019. No ano, o indicador chegou a R$ 364,5 milhões, queda de 8,2%.

O Ebitda ajustado nos três últimos meses de 2020 somou R$ 170,9 milhões, avanço anual de 76,5%. No ano, o indicador ajustado ficou em R$ 514,7 milhões, crescimento de 19% ante 2019.

A receita líquida da Cruzeiro do Sul no quarto trimestre cresceu 28,7% em relação ao ano anterior, para R$ 469,5 milhões. Em todo 2020, as receitas foram de R$ 1,801 bilhão, alta de 22,2%.

A instituição de ensino superior fechou 2020 com uma base de 352,3 mil alunos, um crescimento de 28,9% na comparação com 2019. Retirando as aquisições feitas durante o período, a base de alunos seria de 301,2 mil, crescimento de 10,2%.

