Cruzeiro derrota Real Brasília para liderar o Brasileiro Feminino

Na partida que fechou a 9ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Cruzeiro derrotou o Real Brasília por 3 a 0, na tarde desta segunda-feira (5) no estádio Defelê, em Brasilia, para a assumir a liderança da classificação da competição com 23 pontos conquistados.

Fim de jogo e VITÓRIA DAS CABULOSAS!!! COM GOLS DE MARÍLIA, DUAS VEZES, E GISSELI, O CRUZEIRO VENCEU O REAL BRASÍLIA, POR 3 A 0, E CONSOLIDA NA LIDERANÇA DO BRASILEIRO! VAMOOOOS!#REAxCRU | 0-3 | #AsCabulosasNoBrasileirão pic.twitter.com/g6NwwiWfOX — Cruzeiro Feminino (@CruzeiroFem) May 5, 2025

Notícias relacionadas:

As Cabulosas abriram o marcador aos 18 minutos do primeiro tempo. A bola foi levantada na entrada da área, onde a volante Gaby Soares escorou de cabeça para a grande área, onde Marília dominou de direita antes de bater cruzado de esquerda.

Antes do intervalo, aos 32 minutos, foi a vez de Gisseli deixar o seu. Marília aproveitou bola recuada de forma errada pela defesa do Real Brasília para dominar, driblar a goleira Tainá e cruzar para o meio da área, onde a lateral teve apenas o trabalho de escorar de primeira para ampliar a vantagem da Raposa.

O Cruzeiro continuou melhor na etapa final e chegou ao terceiro aos 17 minutos, quando Marília aproveitou bola que ficou viva na área após cobrança de escanteio para bater com força para superar Tainá.

“Estou muito feliz de voltar a marcar, ajudar a equipe. São muito importantes esses três pontos, pois estamos na liderança. E vamos seguir firme para continuar no topo”, declarou a artilheira Marília à assessoria de imprensa do Cruzeiro.