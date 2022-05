Cruzeiro derrota o Grêmio em BH e chega à vice-liderança da Série B A Raposa fez um jogo firme, conseguiu seu gol e não deixou o rival ameaçar o seu gol, ficando no G4 em mais uma rodada





No duelo dos maiores campeões da Série B, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0, gol contra de Rodrigo Ferreira, e chegou aos 13 pontos, assumindo a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 8 de maio, pela sexta rodada da competição, no Independência.

A equipe celeste o Tricolor Gaúcho protagonizaram um duelo no no nível que se esperava: com muita luta e disposição tática e física, pois as duas equipes se entregaram bastante.

O Cruzeiro, ao conseguir seu gol, não se “trancou” atrás e manteve a busca pelo gol, enquanto o Grêmio tentava furar o bloqueio azul que tinha uma defesa bem postada, evitando os avanços gaúchos.

O goleiro Rafael Cabral disse que vencer o Grêmio seria um recado para o rivais da Série B que a Raposa estaria forte na competição na luta pelo acesso. E, o recado foi bem dado.

Todavia, o time do sul também é candidato ao acesso, pois demonstrou que tem força para encarar qualquer time da segunda divisão nacional. O Grêmio ficou com 10 pontos na classificação e está na quarta colocação, ainda dentro do G4.

Próximos jogos

O Cruzeiro entra em campo pela Série B no dia 15 de maio, às 16h, contra o Náutico, no Aflitos, pela sétima rodada da competição, no Recife. Já o Grêmio encara o Ituano, em Itu, na segunda-feira, 16, às 20h. Antes, o Cruzeiro tem o duelo de volta pela Copa do Brasil contra o Remo, quinta-feira, 12, em BH.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO 1 X 0 GRÊMIO

Data: 8 de maio de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Gol: Rodrigo Ferreira(contra), aos 26’-1ºT(1-0)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo (CRU), Geovane(CRU), Villasanti*GRE), Lucas, Silva (GRE)

Cartões vermelhos:-

CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Wagner Leonardo, aos 20’-2ºT), Oliveira e Eduardo Brock; Geovane (Rômulo, aos 12’-2ºT), Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu (Rafael Santos, aos 35’-2ºT); Luvannor (Mitcov, aos 20’-2ºT), Jajá e Edu (Waguininho, aos 35’-2ºT) .

GRÊMIO (Técnico: Gilson Kleina)

Brenno; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva (Gabriel Silva-intervalo ) e Bitello (Campaz, aos 32’-2ºT); Elias (Janderson, aos 24’-2ºT), Diego Souza (Elkeson, aos 24’-2ºT) e Gabriel Teixeira (Ricardinho, aos 32’-2ºT)

