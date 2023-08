Cruzeiro demite técnico português Pepa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 13:53 Compartilhe

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (29) a demissão do técnico português Pepa, que não resistiu à sequência de maus resultados da equipe no Campeonato Brasileiro.

“Pepa não é mais o técnico do Cruzeiro”, informou o clube em suas redes sociais.

“Após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica”, acrescenta o time celeste, que deve anunciar o sucessor do português “nos próximos dias”.

No último domingo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 0 em Porto Alegre.

Anunciado em março, Pepa comandou o time mineiro em 25 jogos, com um balanço de sete vitórias, oito empates e dez derrotas.

Apesar do bom começo, o Cruzeiro não conseguiu manter o desempenho e ocupa a 12ª posição do Brasileirão com 25 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

