Cruzeiro demite técnico Pepa após série de sete jogos sem vitória

A direção do Cruzeiro demitiu nesta terça-feira o técnico Pepa. O treinador português, de 42 anos, não resistiu à série negativa da equipe mineira, que vem caindo na tabela do Brasileirão a cada rodada. O clube mineiro, cuja SAF conta com Ronaldo como sócio-majoritário, ainda não definiu o nome do substituto de Pepa.

“O Cruzeiro informa que, após reunião nesta manhã entre a Diretoria de Futebol e Pepa, ficou definida a saída do treinador e de sua comissão técnica, composta por Samuel Correia, Pedro Oliveira, Pedro Azevedo e Hugo Silva”, anunciou a direção do Cruzeiro, nesta manhã.

O time mineiro poderá contar com um interino para a rodada do fim de semana. “Fernando Seabra e Vinícius Rovaris conduzem o treinamento desta terça-feira. O nome do novo comandante será anunciado nos próximos dias”, explicou o clube de Belo Horizonte. No domingo, o Cruzeiro vai enfrentar o Red Bull Bragantino, em casa.

Pepa deixou o clube após uma série de sete jogos sem vitória nas últimas semanas, todos pelo Brasileirão. O resultado mais dolorosa para a torcida nesta sequência foi a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, no domingo, em Porto Alegre.

O técnico português chegara ao Cruzeiro no fim de março, entre a eliminação do time no Campeonato Mineiro e o início do Brasileirão, para substituir o uruguaio Paulo Pezzolano. Com o período sem jogos, Pepa conseguiu fazer ajustes na equipe, esforço que rendeu frutos logo no começo do campeonato. Foram três vitórias em quatro jogos.

A sequência empolgou a torcida, que vinha das decepções do time em três anos na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time sofreu baixas nas últimas semanas, com lesões de Ramiro e Rafael Bilu e a saída de Richard. E nem as chegadas de João Marcelo, Palacios, Lucas Silva, Matheus Pereira, Paulo Vitor, Rafael Elias e Arthur Gomes fizeram a equipe melhorar de rendimento.

Pepa encerrou sua passagem pelo Cruzeiro com um aproveitamento de 38% dos pontos, somando sete vitórias, oito empates e 10 derrotas.

