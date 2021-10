Cruzeiro demite o diretor de futebol Rodrigo Pastana Sem gozar de prestígio no clube, ele foi comunicado de súa saída após a reunião entre Luxemburgo e o empresário Pedro Lourenço

O Cruzeiro demitiu o diretor de futebol Rodrigo Pastana no início da noite desta segunda-feira 4 de outubro. A saida do dirigente foi confirmada após a reunião entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o empresário Pedro Lourenço, principal parceiro do clube e teve a concordância do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que não estava no encontro entre Pedro e Luxa.

Pastana chegou ao clube em junho, vindo do CSA. Com ele trouxe o técnico Mozart Santos, que ficou apenas 11 jogos no clube, com aproveitamento de 33% nos jogos, o que complicou muito a situação do time na Série B, praticamente inviabilizando as chances de título.

E MAIS:

O agora ex-dirigente nunca gozou de prestígio na Raposa, principalmente com o principal patrocinador, que rejeitava sua vinda e posteriormente suas escolhas `Pa frente da diretoria de futebol. Pedro Lourenço se posicionou pela saída de Pastana, o que acabou acontecendo com pouco mais de três meses de trabalho.

Pastana não tinha conexão direta com a comissão técnica de Luxemburgo e seu trabalho era constantemente questionado. A meta de levar o time mineiro à elite falhou, deixando a Raposa na 12ª colocação da Série B, com 35 pontos, 13 a menos que o Goiás, quarto colocado da competição.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também