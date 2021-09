Cruzeiro decide levar jogo contra o CSA, pela Série B do Brasileiro, para o Independência A Raposa agradeceu a Arena do Jacaré pela "hospedagem" em Sete Lagoas duante os jogos contra Ponte Preta e Operário-PR, mas agora voltará à capital mineira

O Cruzeiro decidiu levar seu jogo contra o CSA, dia 26 de setembro, pela Série B, para o Independência, após dois jogos mandando partidas na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte.

A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou novamente a presença da torcida nos estádios da capital, mas a mudança também tem perfil esportivo, apesar do bom resultado financeiro, pois o estado do gramado do campo em Sete Lagoas é precário, o que prejudica o time no desenvolvimento das jogadas durante as partidas.

Diante do Operário-PR, na quinta-feira, 16, o time azul teve lucro de de R$ 81.596,76 para um público pagante de 5.573 pessoas, superior aos 4467 torcedores que foram no duelo contra a Ponte Preta, no sábado, 11 de setembro.

De acordo com borderô divulgado pela CBF, o total arrecadado com bilheteria foi de R$ 151.260 no jogo com o Operário, contra R$ 131.310 diante da Ponte.

Todavia, se houve acréscimo na arrecadação, também teve aumento nas despesas operacionais. Contra a Ponte Preta, os custos chegaram a R$ 55.539,74, enquanto diante do Operário, o valor foi de R$ 69.663,24.

Apesar do crescimento nos gastos, o custo operacional da Arena do Jacaré segue abaixo do que teve no Mineirão contra o Confiança, com despesas de R$ 324.637,90 para um público de 4.730 pessoas.

Confira a nota da Raposa sobre a volta para BH

Em virtude da portaria publicada no dia 14 de setembro de 2021 pela Prefeitura de Belo Horizonte, autorizando o retorno do público e a venda de alimentos e bebidas nos estádios da cidade, solicitamos junto à CBF a mudança da partida contra o CSA, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, marcada para o dia 26 de setembro, para a Arena Independência.

Aproveitamos para agradecer imensamente à Buser, que viabilizou a operação dos eventos, à Prefeitura de Sete Lagoas, na pessoa do prefeito Duílio de Castro, e ao Democrata Futebol Clube pela receptividade, profissionalismo e parceria para que as partidas contra Ponte Preta e Operário ocorressem na Arena Buser, que continuará recebendo as nossas equipes de categorias de base.

O agradecimento se estende também aos moradores de Sete Lagoas por terem nos recebido de forma tão acolhedora, além dos torcedores de todos os municípios da região pela presença importante no estádio nos dois jogos.

Informamos que, em breve, divulgaremos todos os detalhes referentes à venda de ingressos e sobre o cumprimento dos protocolos para o jogo contra o CSA, na Arena Independência.



