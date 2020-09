Cruzeiro decepciona de novo e só empata com o CRB no Mineirão A Raposa saiu na frente e sofreu o empate no fim do jogo após um vacilo da defesa, que levou o quarto de Léo Gamalho em 2020

O Cruzeiro decepcionou sua torcida mais uma vez e saiu de campo apenas com um empate por 1 a 1, gols de Marcelo Moreno para a Raposa, com Léo Gamalho, empatando para o CRB. Foi o quarto gol do jogador alagoano sobre a Raposa na temporada em três confrontos.

Com esse resultado, o Cruzeiro chegou aos cinco pontos em oito jogos, ficando na 16ª posição na classificação após oito rodadas. O CRB é o sexto colocado com 13 pontos, brigando pelo G4.

A noite no Mineirão poderia ter tido um final feliz para a Raposa, se não houvesse um vacilo defensivo na defesa na parte final do jogo, que culminou no gol do CRB, deixando a equipe mineira em situação delicada na Série B.

Depois de sair na frente, o time celeste tentou segurar o resultado, ao invés de buscar ampliar o placar e foi castigado no final. Foi mais uma apresentação ruim, o que coloca mais pressão no time. A Raposa está a 9 pontos do G4.

Melhorou a postura em campo e foi recompensado com o gol

O primeiro tempo estrelado foi de pouca qualidade técnica, um hábito desta equipe na Série B, mas com muita vontade e se esforçando para evitar que o CRB jogasse. Deu resultado e a Raposa foi premiada com o gol de Marcelo Moreno depois de um escanteio cobrado por Filipe Machado.

A equipe mineira anulou armas importantes do CRB como o artilheiro Léo Gamalho e Luidy, jogador de velocidade pelos lados do campo. A articulação continua problemática, mas alguns vacilos defensivos foram reduzidos no duelo deste 7 de setembro.

Léo Gamalho deixa sua marca…Outra vez!

O Cruzeiro fazia um jogo para segurar o 1 a 0, mas um vacilo da defesa deixou o artilheiro Léo Gamalho à vontade para fazer o seu quarto gol no Cruzeiro em 2020. Sétimo gol na Série B, 16 no ano.

Cruzeiro vai se comprometendo na temporada

A sonhada reação do Cruzeiro não vem e o torcedor fica cada vez mais ansioso. O segundo tempo da Raposa foi de time pequeno, que tentou segurar o resultado e não tentou ampliar o placar. O castigo veio com novo resultado ruim em casa.

Próximos jogos

A Raposa terá o Vitória-BA na sexta-feira, 11 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela 9ª rodada da Série B. Já o CRB tem compromisso com o Paraná no dia 14 de setembro, segunda-feira, no Durival de Brito, às 20h. Este duelo será pela 10ª rodada, já que o jogo da 9ª rodada, contra a Chapecoense, está marcado para 14 de outubro.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 CRB

Data-Horário: 7 de setembro, às 20h

Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes:Luciano Roggenbaum(PR) e Gizeli Casaril (SC)

Cartões amarelos: Marcelo Moreno(CRU), Cacá(CRU), Igor(CRU)

Cartões vermelhos:

Gols: Marcelo Moreno, aos 36’-1ºT(1-0), Léo Gamalho, aos 39′-2ºT(1-1)

Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá(Manoel-intervalo) e Matheus Pereira; Henrique(Ariel Cabral, aos 30’-2ºT), Filipe Machado e Maurício(Rafael Luiz, aos 19’-2ºT); Arthur Caike, Airton(Régis, aos 19’-2ºT) e Marcelo Moreno(Thiago, aos 33’-2ºT). Técnico: Enderson Moreira

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Gum, Reginaldo Júnior e Igor; Claudinei, Washington e Diego Torres(Felipe Menezes, aos 17’-2ºT) ; Magno Cruz(Bill, aos 17’-2ºT), Luidy(Safira, aos 35’-2º

T) e Léo Gamalho(Lucas Mendes, aos 43’-2ºT) Técnico: Marcelo Cabo

