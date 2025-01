Cruzeiro de Ana Castela faz sucesso e terá nova edição em 2026

A edição de 2025 do Navio Ana Castela chegou ao fim com chave de ouro, após três dias de muita animação. A bordo do luxuoso MSC Seaview, a Boiadeira agitou os 5 mil passageiros, que puderam curtir um line-up de peso. Além de Ana, o evento contou com apresentações de João Gomes, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Luan Pereira e Eduardo Costa. Durante as três noites da viagem, cada uma teve um tema especial, proporcionando festas e experiências únicas para todos.

O evento também contou com a presença de outros artistas da AgroPlay como Leo Souzza (CountryBeat), Raphael (da dupla com Léo), Júlia & Rafaela, Duda Bertelli, Francisco, Guilherme (da dupla com Manuel), Julya & Maryana, Vetuche, Odorico Reis, JP Oliveira e Camila Pacheco, que animaram a programação do navio durante as tardes. Além disso, influenciadores de renome foram convidados, como: Luis Mariz, Luisa Alvarenga, Camila Trianda, Nathalia Valente, Yuri Meirelles, Muca Muriçoca, Arthur Bicalho, Gabi Gobo, entre outros.

Com todas as cabines esgotadas, o navio partiu do porto de Santos na última quinta-feira, 9, rumo à Búzios, onde permaneceu por dois dias, e retornou à costa paulista no domingo, 12. O evento se consolidou como um dos mais aguardados do ano, oferecendo uma experiência única a todos os passageiros, com uma mistura de música, diversão e paisagens deslumbrantes.

Entre os 5 mil passageiros, mil eram crianças que, encantadas pela boiadeira, se vestiam como sua grande ídola. Com chapéu, botas de couro de cowboy, franja marcante e maquiagem vibrante, elas personificavam o estilo autêntico da boiadeira, criando um verdadeiro desfile de simpatia e estilo. O entusiasmo delas era contagiante, refletindo a admiração e o carinho.

Muito emocionada, Ana compartilha a felicidade pelo sucesso do projeto.

“A primeira edição foi simplesmente incrível, e eu não poderia estar mais feliz com o resultado! Foram três dias de muita animação a bordo, com um line-up de peso. Agradeço muito ao João Gomes, Gustavo Mioto, Zé Neto & Cristiano, Luan Pereira e Eduardo Costa por toparem estar aqui comigo e deixar essa festa ainda mais especial. Mas o que me deixou mais emocionada foi ver muitas crianças a bordo, todas vestidas como eu! Elas me inspiraram ainda mais, e o entusiasmo delas foi contagiante. Eu sou muito grata por todo o carinho que recebo dos meus fãs, é tudo por eles!”, declarou ela.

Para quem não conseguiu embarcar neste ano, a boa notícia é que sua próxima “Férias em Alto-Mar com a Boiadeira” já tem data marcada para acontecer! A edição acontece entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2026 a bordo do MSC Preziosa, com novas surpresas e ainda mais atrações para os apaixonados por música e cruzeiros. A venda das cabines já iniciaram na própria viagem, e os 50 primeiros que compraram tiveram a oportunidade de conhecer e tirar uma foto com Ana.