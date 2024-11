Cruzeiro das Raízes promove viagem por sabores da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 NOV (ANSA) – Há quem defenda que a cultura de um país se conhece por meio da gastronomia, especialmente no caso da Itália, cuja culinária é celebrada no mundo todo e será um dos destaques do Cruzeiro das Raízes, que inicia no fim do mês sua viagem transatlântica para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, com aulas de culinária e um cardápio repleto de pratos típicos preparados pelos restaurantes do navio.

O roteiro é promovido pela Costa Cruzeiros e, além de exposições, shows e aulas de idioma, dará atenção especial às delícias gastronômicas do “Belpaese”. “A gastronomia, um dos pilares da experiência Costa, ganha ainda mais destaque com uma programação dedicada aos sabores da cozinha italiana”, diz o presidente executivo da empresa para as Américas, Dario Rustico.

Entre as atrações gastronômicas no Costa Diadema estão workshops de piadina romagnola, tiramisù, focaccia barese, mozzarella e burrata, com professores que ensinarão aos viajantes os preparos de receitas clássicas da Itália, usando sempre ingredientes de qualidade.

Além disso, os restaurantes e o buffet do navio terão diariamente pelo menos dois pratos típicos de regiões do país em seu cardápio, já inclusos na tarifa, tanto no almoço quanto no jantar. O Lazio, onde fica a capital Roma, por exemplo, será representado pelos clássicos rigatoni alla carbonara e saltimbocca alla romana, receitas cobiçadas pelos turistas quando visitam a “cidade eterna”.

Já a Lombardia, polo financeiro e industrial da Itália, será homenageada com bresaola, rúcula e grana, além de cotoletta alla milanese, enquanto o Vêneto, da concorrida Veneza, contará com um tradicional prato de arroz e ervilhas (risi e bisi).

As outras regiões representadas são Basilicata (lagane e ceci), Campânia (parmigiana di melanzane), Friuli Veneza Giulia (frico di formaggio e patate e gulash alla triestina), Ligúria (trofie al pesto), Piemonte (vitello tonnato, agnolotti del plin e brasato al barolo), Puglia (polpo e patate), Sardenha (maialino al forno), Sicília (arancini, pasta alla norma, pesce spada alla palermitana), Toscana (pappa al pomodoro) e Vale de Aosta (gnocchi alla fontina).

Tudo isso acompanhado por uma seleta carta de vinhos e espumantes de 18 das 20 regiões da Itália, incluindo o célebre Prosecco, oferecendo um panorama completo da variada produção vitivinícola do país.

O Cruzeiro das Raízes parte de Gênova, em 30 de novembro, e chega em Santos, em 21 de dezembro, passando também por Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Praia, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e Itajaí.

Quem não puder fazer o roteiro inteiro tem a possibilidade de embarcar em Gênova e descer em Maceió, primeira parada no Brasil, no dia 14 de dezembro, ou subir no navio em Barcelona em 1º de dezembro e desembarcar no Rio de Janeiro ou Itajaí nos dias 18 ou 20 do mesmo mês, respectivamente.

Também existe a possibilidade de fazer apenas os trechos entre os destinos brasileiros, embarcando em Salvador em 15 de dezembro e descendo no Rio de Janeiro, em Itajaí ou Santos.

“Nossos hóspedes embarcarão em uma jornada com diversas atividades para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, que revelam as influências e misturas das culturas brasileira e italiana”, acrescenta Rustico. (ANSA).