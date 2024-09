‘Cruzeiro das Raízes Italianas é marco para nós’, diz Costa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 9:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 17 SET (ANSA) – O Cruzeiro das Raízes Italianas, promovido pela Costa para celebrar os 150 anos do maior fenômeno migratório internacional do Brasil, será um “marco” na história da empresa, que vê o projeto como um caminho para fortalecer sua presença na América do Sul, de olho também em um novo hub estratégico em Santa Catarina.

É o que diz, em entrevista exclusiva à ANSA, Dario Rustico, Presidente Executivo da Costa Cruzeiros para as Américas, companhia que opera em rotas transatlânticas desde 31 de março de 1948, com itinerários que sempre “carregam um pedacinho da Itália”.

“O Cruzeiro das Raízes Italianas não apenas celebra a história da imigração, como também representa um importante marco na história da empresa. Através deste cruzeiro, podemos resgatar a trajetória e fortalecer nossa marca, promovendo o melhor da Itália e compartilhando essa paixão pela nossa cultura com todos os hóspedes”, afirma o executivo.

Com partida em Gênova em 30 de novembro e chegada em Santos em 21 de dezembro, o navio Costa Diadema passará também por Barcelona, Cádiz, Las Palmas, Praia, Maceió, Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro e Itajaí, que aparecerá pela primeira vez como porto de escala e desembarque.

“Itajaí é um hub estratégico para o crescimento da companhia na América do Sul. Será uma importante oportunidade para que a região Sul do Brasil vivencie esse produto único da Costa”, salienta Rustico, lembrando que o país abriga 32 milhões de ítalo-descendentes, presença que “molda a cultura brasileira como a conhecemos hoje”, conectando as duas nações com um “forte vínculo de fraternidade”.

Com os 150 anos da imigração italiana no Brasil como pano de fundo, os passageiros terão à disposição uma ampla programação para mergulhar na história que une os dois países, incluindo exposições, shows, aulas de idioma, workshops de culinária e gastronomia típica de várias regiões da Itália.

“A viagem é uma verdadeira celebração da rica história da imigração italiana no Brasil, e a programação foi cuidadosamente desenhada para proporcionar momentos especiais aos hóspedes que querem reviver a história de parentes queridos ou mesmo conhecer como foi o processo de imigração de seus antepassados”, explica Rustico.

Para quem não tiver disponibilidade para fazer o roteiro inteiro, é possível embarcar em Gênova e descer em Maceió, primeira parada no Brasil, no dia 14 de dezembro, ou subir no navio em Barcelona em 1º de dezembro e desembarcar no Rio de Janeiro ou Itajaí nos dias 18 e 20 do mesmo mês, respectivamente.

“Mesmo os viajantes que têm pouco tempo para férias a bordo podem desfrutar do Cruzeiro das Raízes Italianas apenas nos trechos brasileiros, de três, cinco e seis noites de duração, embarcando em Salvador em 15 de dezembro e desembarcando no Rio, em Itajaí ou em Santos”, conta o executivo.

Quem reservar cabines de um a quatro hóspedes até 30 de setembro terá 50% de desconto na tarifa marítima do cruzeiro.

(ANSA).