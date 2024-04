Cruzeiro contrata técnico do Red Bull Bragantino II para a vaga de Larcamón

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/04/2024 - 21:55 Para compartilhar:

Após demitir o treinador Nicolás Larcamón pelo fracasso na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro acertou o retorno de Fernando Seabra, vice-campeão com o time mineiro da Copa São Paulo de Juniores. Ele também comandou o time na reta final de 2023, garantindo vaga à Sul-Americana.

Fernando Seabra tem 46 anos e estava no comando do Red Bull Bragantino II na Série A3 do Paulista. O acordo foi confirmado pelos dois clubes.

“Fernando Seabra é o novo técnico do Cruzeiro! O treinador retorna ao clube, após uma passagem vitoriosa pela categoria Sub-20 e atuação no time profissional no final da temporada de 2023, garantindo a classificação na Sul-Americana. Seu contrato é válido até o fim de 2024”, informou o Cruzeiro.

No comando do Red Bull Bragantino II, Fernando chegou às quartas de final da Série A3 e perdeu nesse último final de semana para o Grêmio Prudente e deu adeus a chance de acesso para a A2.

“O Red Bull Bragantino informa a saída do técnico Fernando Seabra da equipe Sub-23. O treinador deixa o clube para assumir o time principal do Cruzeiro. O Red Bull Bragantino agradece o técnico pela dedicação e profissionalismo durante a curta passagem e deseja sucesso na sequência da carreira”, informou o clube paulista.

SOBRE FERNANDO

Fernando Seabra já tinha recebido uma proposta para assumir o comando do time profissional do Cruzeiro no ano passado. Entretanto, a diretoria optou por Lacarmón. Com isso o treinador foi para a Copa São Paulo de Juniores e perdeu a final para o Corinthians.