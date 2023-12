Cruzeiro confirma lista de dispensas com Nikão encabeçando a lista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/12/2023 - 15:06 Para compartilhar:

O Cruzeiro informou nesta sexta-feira sua primeira lista de dispensas visando a próxima temporada. Nas redes sociais, o time mineiro se despediu do goleiro Gabriel Mesquita, do zagueiro Luciano Castán, do meia Nikão, além do atacante Bruno Rodrigues, que foi adquirido pelo Palmeiras junto ao Tombense.

Os dois primeiros tinham contrato apenas até o final do ano e foram informados que não faziam parte dos planos para 2024. Com isso, o goleiro acabou acertando com o Operário-PR, enquanto o zagueiro jogará a próxima temporada no Sport.

Com 31 anos e uma passagem discreta pelo Cruzeiro, com 31 jogos e apenas quatro gols marcados, Nikão estava emprestado e foi devolvido ao São Paulo. O meia-atacante, ex-Athletico-PR, Atlético-MG, Ceará, dentre outros, também não teve seu contrato renovado.

Já a perda do atacante Bruno Rodrigues foi sentida pela cúpula cruzeirense. Destaque do time na última temporada, o jogador vinha negociando a sua permanência no clube até surgir o Palmeiras como concorrente.

A equipe de Abel Ferreira comprou Bruno Rodrigues junto ao Tombense – estava emprestado ao Cruzeiro -, e acabou deixando o time celeste para se juntar ao elenco do Palmeiras no próximo ano. Ele fez 40 jogos em 2023, com 13 gols e sete assistências.

“O Cruzeiro agradece o empenho e se despede dos atletas Nikão, Luciano Castán, Bruno Rodrigues e Gabriel Mesquita, que estiveram com o time nesta temporada de 2023. Desejamos sucesso em suas trajetórias”, disse o Cruzeiro, em suas redes sociais.

O Cruzeiro deve anunciar mais saídas nos próximos dias, incluindo o volante Matheus Jussa, que pertence ao Fortaleza e interessa ao Atlético-GO. O jogador tem vínculo até o dia 31 de dezembro e é mais um atleta que não permanecerá em 2024.

Em contrapartida, o Cruzeiro deve anunciar a contratação do atacante argentino Juan Dinenno, do Pumas, do México. Ele fez 20 jogos e marcou seis gols. O reforço foi confirmado pelo técnico Nicolás Larcamón, à imprensa mexicana.

O Cruzeiro, até o momento, confirmou dois reforços para 2024, ambos atacantes. São eles: Rafael Silva, que estava no Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e Gabriel Verón, ex-Palmeiras. Ele estava no Porto, de Portugal.

A estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro acontecerá no dia 24 de janeiro (quarta-feira), às 19h, diante do Villa Nova, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

