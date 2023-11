Cruzeiro confirma lesão no joelho de Lucas Silva sem necesidade de cirurgia e volta só em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 14:14 Para compartilhar:

o Cruzeiro perdeu seu líder em campo, o volante Lucas Silva, para a reta final do Brasileirão. O jogador foi diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo sem a necessidade de cirurgia, mas com no mínimo seis semanas de recuperação.

O clube não informou qual foi a lesão do jogador, mas iniciou o tratamento conservador nesta segunda-feira para tê-lo já nos primeiros jogos de 2024 pelo Campeonato Mineiro. A torcida lamentou perder “o jogador mais lúcido” na luta contra o rebaixamento.

“O Cruzeiro informa que o meio-campista Lucas Silva foi submetido a exames que confirmaram lesão no joelho esquerdo. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato, no Departamento de Saúde do clube”, anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais.

VENDA DE INGRESSOS SUPENSA

Já imaginando uma possível perda de mandos nesta reta final de Brasileirão, o clube paralisou a venda casada de ingressos para os três últimos jogos como mandante no ano. Na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado e houve briga generalizada com a torcida do rival no estádio Durival Britto, o que pode gerar punição severa.

“O Cruzeiro informa que a venda do novo passaporte de ingressos, anunciado na última semana e com previsão de início nesta segunda-feira, será suspensa temporariamente”, anunciou o clube. “Além do passaporte de ingressos para as três últimas partidas como mandante no Campeonato Brasileiro, a venda específica de ingressos para a partida contra o Vasco da Gama, que se iniciaria também nesta segunda-feira, está igualmente suspendida. O clube comunicará oficialmente sobre os desdobramentos quanto a comercialização de ingressos para as próximas partidas.”

O jogo com o Vasco foi adiado da 32ª rodada e vai ocorrer no dia 22 de novembro, uma quarta-feira, ainda sem confirmação se ocorrerá no Mineirão. As outras duas partidas como mandante serão dia 30 contra o Athletico-PR e 6 de dezembro, contra o Palmeiras.

