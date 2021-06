Cruzeiro confirma a contratação do zagueiro Rhodolfo, ex-Coxa e Fla O jogador assinou com a Raposa até o fim da Série B

O Cruzeiro foi ao mercado mais uma vez para reforçar o seu elenco. O time mineiro fechou com o zagueiro Rhodolfo, para reforçar o elenco. A contratação do defensor de 34 anos foi finalizada pela diretoria cinco estrelas nesta sexta-feira, 25 de junho, com o atleta assinando com a Raposa até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B.

Natural do interior do Paraná, da cidade de Bandeirantes, Rhodolfo tem em sua trajetória passagens por grandes clubes, como o Athletico-PR, onde iniciou sua carreira. Mas foi pelo São Paulo que o zagueiro se tornou conhecido no futebol nacional, sendo campeão da Sul-Americana por lá em 2012.

No exterior, Rhodolfo atuou pelo Besiktas, da Turquia, defendendo a equipe nas temporadas de 2015, 2016 e 2017 e sendo bicampeão turco. Voltou ao Brasil ainda em 2017 para jogar pelo Flamengo, sendo parte do time que faturou em 2019 a Copa Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca.

Depois de ajudar a escrever história no Flamengo, Rhodolfo se transferiu para o Coritiba em 2020. Pelo time da capital paranaense, o zagueiro fez 30 jogos e anotou 3 gols.

O jogador é o quarto reforço anunciado esta semana. Além de Rhodolfo, chegaram o atacante Wellington Nem, o lateral-esquerdo Jean Victor e o lateral-direito Norberto. O clube azul ainda tenta fechar negócio com o atacante Keké, do Tombense, e com o atacante Leandro Carvalho, que deixou o América-MG.

O Cruzeiro está agitando o mercado da bola esta semana, pois terá até o início da próxima semana para registrar jogadores antes de ser punido pela FIFA por não pagar uma dívida de R$ 7 milhões com o Defensor do Uruguai, pela compra de Arrascaeta, em 2015.

RHODOLFO

Nome completo: Luiz Rhodolfo Dini Gaioto

Nascimento: 11/08/1986 (Bandeirantes-PR)

Altura: 1,93m

Posição: zagueiro

Clubes: Athlético-PR (2002 a 2010), São Paulo (2011 a 2013), Grêmio (2013 a 2015), Besiktas-TUR (2015 a 2017), Flamengo (2017 a 2019), Coritiba (2020) e Cruzeiro (desde 06/2021)

Títulos: Copa Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019), Campeonato Carioca (2019), Campeonato Turco (2015/2016 e 2016/2017), Copa Sul-Americana (2012) e Campeonato Paranaense (2009)

