Cruzeiro confirma 4 setores do Mineirão com ingressos esgotados para o clássico

Na luta para se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro iniciou nesta quinta-feira a sua preparação para o clássico de domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela 32ª rodada da competição. Mandante do confronto, o clube informou que quatro setores do estádio já estão com ingressos esgotados.

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Cruzeiro revelou que não há mais entradas disponíveis para as cadeiras amarelas inferior e superior, assim como acabaram os bilhetes para assentos nas áreas vermelha e laranja inferior.

O clube informou que todos os tíquetes para estes setores foram comercializados até o fim da tarde desta quinta-feira, sendo que ainda pela manhã havia confirmado que 25 mil ingressos já haviam sido vendidos para os seus torcedores.

Ainda existem entradas disponíveis para os setores laranja, vermelho e roxo superior do Mineirão, cujos preços variam entre R$ 50 e R$ 100, mas com bons descontos para sócio-torcedores do Cruzeiro – os valores vão de R$ 20 a R$ 70, de acordo com a categoria do plano possuído pelos mesmos.

Já para a torcida do Atlético-MG, que como visitante terá direito a uma carga de apenas 10% do total disponibilizado para o clássico, foram reservados os setores laranja inferior (R$ 30) e superior (R$ 50), além do roxo (R$ 100).

Depois do empate por 0 a 0 com o Athletico-PR na noite de quarta-feira, em Curitiba, pela 31ª rodada do Brasileirão, o time cruzeirense voltou à Arena da Baixada para treinar já na manhã desta quinta, mas foram para o gramado do estádio apenas os jogadores que não figuraram como titulares na partida do dia anterior.

Depois deste treinamento no período matutino, a delegação do clube retornou a Belo Horizonte à tarde. A primeira atividade na capital mineira com o elenco completo visando o clássico começará às 16 horas desta sexta-feira, na Toca da Raposa 2. No sábado, a partir das 10 horas, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga fechará a sua preparação para encarar os atleticanos.

Com 34 pontos no Brasileirão, o Cruzeiro completou nove partidas de invencibilidade na competição na última quarta-feira. A equipe não é derrotada no torneio desde o dia 30 de setembro, quando foi batida pelo Goiás por 1 a 0, em Goiânia, pela 22ª rodada. De lá para cá, o time celeste contabilizou três vitórias e seis empates.