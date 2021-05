Cruzeiro assina contratos com promessas da base para evitar novas saídas como no caso Messinho A Raposa anunciou os vínculos com os atacantes Vitor Roque e Robert, ambos de 16 anos, considerados promessas da base celeste

O Cruzeiro anunciou dois contratos profissionais com jovens da base. Os atacantes Vitor Roque e Roberto, ambos com 16 anos, assinaram vínculos com a Raposa. A medida é efeito direto da recém saída de Estevão Willian, o Messinho, para o Palmeiras, algo que ainda gera incômodo no clube, pela forma que a situação teria sido conduzida.

Revelação da base estrelada, e já com passagem pela Seleção Brasileira, o jovem atacante Vitor Roque, de 16 anos, agora tem seu primeiro acordo profissional na carreira. O jogador chegou à Raposa com 14 anos e foi alvo de uma disputa com o América-MG, que acusou a Raposa de aliciamento do atleta.

Em 2020, ele foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-16. Ao comentar o avanço de mais uma importante etapa na sua carreira, Vitor Roque ressaltou o carinho e respeito pelo Cruzeiro, além da vontade de se tornar um ídolo do clube no futuro.

-É uma sensação indescritível, estou muito feliz pelo o reconhecimento do meu trabalho. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento incrível, à minha família, aos meus empresários e à diretoria do Cruzeiro por confiarem em mim. Pode ter certeza que continuarei honrando as cinco estrelas, que tenho muito orgulho e carrego no peito-disse o jovem jogador.

E MAIS:

Robert agora está vinculado à Raposa como jogador profissional(Divulgação/Cruzeiro)

Robert

Com 16 anos completados no último mês, o jovem atacante Robert também assinou seu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. Natural de Pirapora-MG, ele chegou ao clube com 11 anos de idade. A revelação estrelada comemorou o novo passo dado na carreira.

-Cheguei muito novo ao Cruzeiro, é uma honra vestir o manto do clube do meu coração. Fico muito feliz em assinar este contrato. Meu maior sonho é jogar com essa camisa no Mineirão lotado. Vim para o Cruzeiro através de uma peneira de um clube de várzea da minha cidade. Os olheiros do Cruzeiro me chamaram para fazer um teste e fui aprovado. Agora, estou muito feliz com este novo passo e agradeço a diretoria pela confiança. O objetivo agora é trabalhar cada dia mais. Não é porque assinei um contrato profissional que tenho que me acomodar. Preciso acabar minha formação na base, para um dia chegar preparado na equipe principal-disse.

Em 2020, Robert foi convocado para um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-16. Nesta temporada, ele participou dos três jogos da equipe Sub-17 no Campeonato Brasileiro da categoria até o momento. O jogador está no Cruzeiro desde os 11 anos de idade, fez toda sua formação no clube.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também