Cruzeiro arrecada pouco mais de R$ 200 mil com o ‘Crupix’ e detalha como o recurso foi utilizado Despesas com bolsa atleta e vale transporte consumiram o dinheiro arrecadado desde maio

O Cruzeiro revelou o faturamento do Crupix, ajuda que foi pedida aos torcedores para ajudar o clube a quitar débitos e salários de altetas e funcionários. A Raposa iniciou a ação em maio. Até o momento arrecadou R$ 204.943,60 líquidos com saldo remanescente de .R$ 2812,65.

E MAIS:

O time azul detalhou como foram gastos os recursos. De acordo com o relatório do Cruzeiro, R $167.838,80 foram usados com vale transporte e mais R$ 37.104,80 com bolsa atleta. O clube declarou ter recebido R$ 207.756,25 no total, com média de R$ 10,75 doados pelos cruzeirenses.

O Crupix é apenas mais uma forma da Raposa buscar recursos que ajudem a sair da sua imensa crise financeira. Desde o ano passado, o Cruzeiro lançou outros programas de arrecadação, como a “Operação Fifa” e o “Centavos Celestes”.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também