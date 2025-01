Cruzeiro apresentará Gabigol para torcida neste sábado no Mineirão

Na tarde deste sábado, 4, o Cruzeiro apresentará oficialmente à torcida o seu mais novo atacante: Gabigol.

Haverá um evento no estádio no Mineirão, em Belo Horizonte, para o novo contratado do Cabuloso.

+ Cruzeiro mantém postura agressiva e contrata o corintiano Fagner

Uma festa está programada para a recepção do camisa 9, que também concederá sua primeira entrevista coletiva trajado com o manto azul.

O clube comercializou ingressos aos torcedores por R$ 10, mas eles estão esgotados. Os portões abrem às 10h30, enquanto a apresentação iniciará às 12h. A previsão é de um público de mais de 40 mil pessoas.

Trajetória de Gabigol

O atacante de 28 anos começou sua carreira no Santos, em 2013. Em 2017, se transferiu para a Internazionale de Milão e, após uma passagem pelo Benfica, foi emprestado novamente para o Santos. Em 2019, ele foi para o Flamengo (primeiro por empréstimo e depois em definitivo). Ele também teve passagens na Seleção Brasileira.

Ao longo da carreira, Gabriel Barbosa conquistou 16 títulos, sendo dois com a camisa do Santos, um com a Seleção Brasileira e 13 com a camisa do Flamengo, com destaque para as duas Libertadores, em 2019 e 2022.