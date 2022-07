Cruzeiro aposta no Mineirão contra o Novorizontino para se recuperar na Série B

Líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro quer dar mais um passo rumo à elite do futebol nacional neste domingo, às 16h, no Mineirão, onde enfrenta o Novorizontino, pela 18ª rodada. O time celeste já confirmou o simbólico título do primeiro turno e busca se reabilitar após duas derrotas seguidas, sendo uma na Copa do Brasil, diante do Fluminense.

O clube mineiro iniciou a rodada com 38 pontos, quatro a mais do que o vice-líder Vasco e 12 do quinto colocado, o Sport. No entanto, vem de derrota para o Guarani, por 1 a 0, em Campinas, pela competição. Mas o time também tem outros números expressivos, como os 100% de aproveitamento diante da torcida, com oito vitórias.

Além disso, lidera em público como mandante, o que prova que a torcida tem ajudado na campanha para voltar à elite em 2023. Mais de 30 mil ingressos tinham sido vendidos até sexta-feira, o que dá garantia de casa cheia mais uma vez. “Esta conexão com os torcedores tem sido impressionante”, comentou o atacante Edu.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Paulo Pezzolano não terá o volante Willian Oliveira, com uma lesão no ombro. Neto Moura retorna. Ele ficou de fora na eliminação da Copa do Brasil frente ao Fluminense. O treinador deve também seguir fazendo rodízio no ataque. A expectativa é que Daniel Guedes e Breno iniciem o duelo ao lado do artilheiro Edu. Mas Vitor Leque e Luvannor também são opções.

“Contra o Novorizontino tem que ser o jogo da final. Se perdemos, ficamos quatro jogos sem ganhar e no Cruzeiro não pode acontecer isso. Temos que sair com essa pressão, porque vamos ter uma equipe do Novorizontino que vai estar pressionando com muita intensidade”, advertiu o treinador.

O Novorizontino, por sua vez, vem surpreendendo após o rebaixamento no Paulistão. O clube aparece com 23 pontos, querendo se aproximar do G-4 – zona de acesso. Na última rodada, bateu o Brusque por 1 a 0. O time paulista deverá ter a mesma formação que venceu o time catarinense. O técnico Rafael Guanaes tem optado pela sequência, mas dependerá do aval do departamento médico para saber se poderá colocar o que tem de melhor.

Guanaes, ex-auxiliar técnico de Pezzolano no próprio Cruzeiro, acha que este jogo será mesmo especial, não só para ele como para os jogadores. “É um privilégio participar de um jogo como esse, enfrentar uma grande equipe, o estádio vai estar lotado, um palco de domingo à tarde, muito gostoso de participar e dentro daquilo que é a nossa missão a gente tem se preparado muito bem, dando os passos finais pra fechar a preparação, com a expectativa que a gente vai competir e buscar o nosso mais alto nível de performance, desempenho, concentração, muita coletividade, com a equipe conseguindo estar junta, próxima e atingir um nível mais alto que a gente já apresentou”, disse o treinador.

NÁUTICO X CHAPECOENSE

Ainda neste domingo, Náutico e Chapecoense se enfrentam em duelo direto contra o rebaixamento, às 16h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Ambos têm 18 pontos, mas o clube pernambucano leva a pior nos critérios de desempate e, por isso, começou a rodada dentro da zona de rebaixamento.

O Náutico busca a reabilitação por ter perdido para o Grêmio, por 2 a 0, na rodada passada, em Porto Alegre (RS). A situação é a mesma na Chapecoense, que vem de revés, por 2 a 1, frente ao Tombense.