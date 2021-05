Cruzeiro anuncia lateral-direito reserva do rival América-MG para a Série B

Sob o lema de contenção de despesas, o Cruzeiro segue anunciando novas contratações para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o clube fechou a chegada do lateral-direito Joseph, que estava na reserva do rival América-MG na temporada passada, para disputar posição com o paraguaio Raúl Cáceres.

O jogador chegou emprestado pelo Capivariano-SP até o fim da disputa da segunda divisão nacional e sob recomendação do técnico Felipe Conceição, com o qual trabalhou no América-MG. Foram 15 jogos realizados na Série B de 2020 e um gol marcado pelo jogador de 26 anos.

Apesar de vir para jogar como lateral-direito, Joseph é zagueiro e também pode atuar como volante. Sua polivalência fez o Cruzeiro aceitar investir na sua contratação. O jogador chegou e já foi realizando os primeiros trabalhos físicos na nova casa.

“A primeira impressão que tive foi que estou realizando um sonho por vestir a camisa do Cruzeiro”, disse Joseph. “Fui muito bem recebido por todos. Grupo de muita qualidade, de jogadores humildes, que querem ajudar, e me receberam como um cara que veio para somar, isso me deixou mais tranquilo”, enfatizou.

Como Raúl Cáceres vem atuando direto e há o temor que possa se lesionar pela dura série de jogos, Joseph chega para dar “um descanso” ao titular. E com discurso está bem ensaiado com a missão da temporada.

“Sabemos dos nossos objetivos, das nossas obrigações nesta Série B. E estamos treinando muito forte para quando começar a gente ganhar os jogos e, passo a passo, chegar ao nosso objetivo final”, completou.

