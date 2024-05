Cruzeiro anuncia Edu Dracena como o novo diretor técnico do futebol: “Bem-vindo de volta”

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 20:40 Para compartilhar:

Um dia após anunciar Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, o Cruzeiro divulgou Edu Dracena como o novo diretor técnico do time. O ex-zagueiro fez história no clube entre 2003 e 2006, foi destaque na campanha da Tríplice Coroa, e retornou ao time celeste para contribuir no departamento de futebol.

“Seja bem-vindo de volta, que seja mais um capítulo de muito sucesso no Cabuloso”, anunciou o Cruzeiro pelas redes sociais. O Clu ainda postou um vídeo com Edu Dracena celebrando o acordo.

“Emoção muito grande estar retornando aqui ao Cruzeiro, a Belo Horizonte. Lugar onde fui muito feliz como atleta e agora voltando em outra função. A mesma emoção que senti em 2003, estou sentindo agora em 2024, retornando a esse clube que tenho gratidão. Obrigado pela confiança. Pode ter certeza que vou fazer o meu melhor, como fiz vestindo a camisa do Cruzeiro como jogador.”

De acordo com o ex-jogador, a sua função será a de “dar aquele auxílio para os jogadores, comissão técnica, diretoria. A gente sabe, de repente fica uma lacuna, jogadores às vezes meio com vergonha, tímido, para chegar, conversar com a diretoria, com o treinador”, disse.

Ainda segundo ele, “a gente está aqui para facilitar, ajudar da melhor maneira possível. Estou aqui para somar e vestir a camisa do Cruzeiro, porque eu sei o quão pesada é o quão respeitosa também é. A gente espera fazer o melhor e conseguiu os nossos objetivos”.

Paulo Pelaipe também foi anunciado como novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. “Com histórico de títulos e passagens pelo Grêmio, Flamengo, Vasco e Botafogo-SP, o profissional chega para reforçar o departamento de futebol do clube. Seja bem-vindo”, reforçou o clube.