Cruzeiro anuncia contratação de Luis Felipe, jovem zagueiro do holandês PSV

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. Trata-se do jovem zagueiro Luis Felipe, de 21 anos, revelado pelo Coritiba e que estava no PSV, da Holanda, desde 2019.

“Bem-vindo ao Maior de Minas, Luis Felipe! O jogador veio do PSV para reforçar a nossa zaga”, anunciou o clube. O jovem assinou contrato até dezembro de 2024, vem em definitivo, mas terá de esperar a abertura da janela de transferências, dia 18 de julho, para poder atuar.

Luis Felipe não esconde a ansiedade com essa nova oportunidade na carreira. “Estou muito feliz e ansioso para estrear, para trabalhar com o elenco. Venho acompanhando os últimos jogos, a torcida vem apoiando, incentivando…”, afirmou o reforço.

Apesar da juventude, Luis Felipe chega com moral a Belo Horizonte por suas características. Além da versatilidade e da força no combate das jogadas, ele ainda se destacou na Holanda pela visão de jogo e pelos lançamentos longos da defesa para o ataque.

O técnico Paulo Pezzolano é adepto ao esquema com três defensores e tinha somente cinco opções no elenco. Além dos titulares Eduardo Brock, Oliveira e Zé Ivaldo, conta com Machado e Wagner Oliveira para o setor. Trazer mais uma peça para o setor era uma das prioridades.

O Cruzeiro lidera a Série B com 38 pontos, diante de 31 do Vasco, o segundo colocado, após a disputa de 16 rodadas. A distância para o quinto colocado Criciúma é de 15 pontos. O próximo compromisso ocorre no sábado pela manhã, diante do Guarani, em Campinas.