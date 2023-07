Cruzeiro anuncia atacante Arthur Gomes, ex-Santos: ‘Decisão fácil’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 19:15 Compartilhe

O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Arthur Gomes, de 25 anos, que assinou contrato até o final de 2026. O ex-jogador do Santos estava no Sporting-POR e retorna ao Brasil para tentar um recomeço na carreira.

“Estou muito feliz de estar aqui neste grande clube. Quando recebi a proposta, foi uma decisão muito fácil para ser tomada pela grandeza do Cruzeiro. Estou de volta ao meu Estado e com um sonho realizado. Espero ver o estádio sempre lotado. Pode contar comigo que vou dar o meu melhor sempre”, disse o atacante.

Pelo Sporting, Arthur Gomes disputou 38 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências. Ele passou ainda por Estoril-POR, Atlético-GO, Chapecoense, além do Santos, clube que o revelou.

Arthur Gomes estava no Brasil desde o fim da temporada europeia. O jogador manteve o físico com os seus preparadores pessoais em Santos. Ele custou aos cofres do Cruzeiro cerca de R$ 16 milhões.

Com 21 pontos, o Cruzeiro é o nono colocado do Brasileirão e começa a sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores. O próximo desafio é diante do Coritiba, no domingo, às 11h, na Arena Independência, pela 15ª rodada.

