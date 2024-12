Cruzeiro anuncia a saída de cinco jogadores e inicia reformulação do elenco para 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/12/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira, a saída de cinco jogadores que não terão seus vínculos renovados. A lista faz parte do processo de reformulação que a diretoria pretende iniciar. Ramiro, Bareal, Wesley Gasolina, Rafa Silva e Gabriel Grando não terão seus vínculos renovados.

Por meio de nota protocolar nas redes sociais, a diretoria do clube mineiro agradece aos atletas “pela dedicação e profissionalismo com a camisa do clube”.

Além da dispensa de jogadores, o clube vai trabalhar também para negociar atletas que estejam fora do planejamento visando a temporada 2025. O meia Mateus Vital é alvo de interesse do Necaxa, do México, e deve ser negociado.

A reestruturação do futebol do clube vai além da dispensa, venda e contratação de jogadores. O técnico Fernando Diniz vai ter uma reunião com a diretoria ainda nesta segunda-feira. Contratado para a vaga de Fernando Seabra no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento do treinador vem sendo bem abaixo do esperado.

Em 15 jogos, ele venceu apenas três partidas, empatou seis jogos e perdeu mais seis confrontos. O aproveitamento no período é de apenas 33,3%. Além disso, sob o seu comando, o clube amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana.

O maior sinal do desgaste do comandante com a diretoria foi evidenciado após o jogo deste domingo, diante do Juventude, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Irritado com as notícias de que não continuaria mais no cargo, ele manifestou todo o seu descontentamento com a situação. Na coletiva após a partida, ele disse que se sentia “extremamente desrespeitado”.