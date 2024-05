Cruzeiro adquire zagueiro João Marcelo, destaque nos últimos jogos e que assina até 2028

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 15:48 Para compartilhar:

As significativas mudanças na diretoria e no comando do futebol vêm surtindo efeito também na equipe. Emprestado pelo Porto desde o ano passado, o zagueiro João Marcelo ganhou oportunidade nas últimas partidas, se destacou, e nesta sexta-feira o clube oficializou sua compra em definitivo.

“Estou muito feliz. É a realização de um sonho poder vestir essa camisa por mais tempo.” O empréstimo de João Marcelo se encerraria agora no meio do ano. Ele tinha realizado somente cinco partidas em 2023, mas se firmou ao lado de Zé Ivaldo agora e, com 18 aparições, se tornou a peça defensiva mais importante pela imposição e força no combate.

“O xerife fica. João Marcelo está fechado com o Cruzeiro”, anunciou o clube mineiro nas redes sociais. Na gestão passada, Neris era o titular e o defensor de 23 anos pouco jogada, apesar da cobrança dos torcedores por sua escalação.

“Agora o nosso zagueiro sem risadinha pode sorrir. João Marcelo assinou contrato em definitivo com o Cruzeiro, válido até dezembro de 2028. Vamos juntos, Xerife!”, continuou o clube, enfatizando a seriedade com a qual o jogador atua, sempre com cara de mau.

O primeiro jogo de João Marcelo com o acordo realizado será na quinta-feira, no Mineirão, no confronto direto diante da Universidad Católica, do Equador, pela definição da classificação na Copa Sul-Americana. O time mineiro necessita da vitória para alcançar a liderança e avançar direto às oitavas de final. Os equatorianos lideram o Grupo B com 11 pontos, diante de 9 dos brasileiros.