Cruzeiro acerta a renovação de contrato com o técnico Adilson Batista por um ano

A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato com o técnico Adilson Batista por mais um ano. O acerto aconteceu após uma reunião na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, do treinador com Márcio Rodrigues, novo vice-presidente de futebol, que assumiu na semana passada o cargo no lugar de Zezé Perrella, e Marcelo Djian, diretor de futebol.

Adilson Batista terá como auxiliar-técnico Cyro Garcia Leães e o preparador físico será José Mário Campeiz. Os dois já formavam a comissão técnica com o treinador nas três rodadas finais do Campeonato Brasileiro e também acertaram a continuidade no Cruzeiro após conversas por telefone.

Para tentar acelerar o planejamento para a próxima temporada, Adilson Batista viajou até Belo Horizonte nesta segunda-feira para assinar o contrato e já se reunir com os dirigentes para definir a montagem do elenco, que terá uma grande modificação devido ao rebaixamento para a Série B do Brasileiro e a queda nas receitas para 2020. O acordo com o treinador era verbal até então.

Contratado para substituir Abel Braga faltando três rodadas para acabar o Brasileirão, Adilson Batista não teve sucesso na missão de salvar o Cruzeiro do inédito rebaixamento à Série B. O time perdeu as partidas que fez: 1 a 0 para o Vasco e 2 a 0 para Grêmio e Palmeiras.

Em 2020, o Cruzeiro terá a disputa de três competições: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. No Estadual, a estreia será no dia 22 de janeiro contra o Boa, em Belo Horizonte. Pelo torneio mata-mata nacional, o primeiro duelo será contra o São Raimundo, em Boa Vista, capital de Roraima, em data a ser definida pela CBF. A segunda divisão nacional terá início em 1.º de maio.