Cruzeiro abre 11 pontos de diferença para o quinto colocado da Série B A vantagem garante a Raposa pelo menos mais quatro rodadas no G4 da competição

O sonho do acesso para a Série A do Brasileirão está caminhando com passos firmes para o Cruzeiro nesta edição da Série B. Com um terço do campeonato, pode parecer cedo pensar em conquistar uma das vagas, mas o desempenho azul é muito bom, abrindo larga vantagem para os adversários.





A diferença da Raposa para o quinto colocado era de dez pontos na rodada passada, agora, ao fim da 13ª jornada, a distância para o primeiro time fora do G4, o Sport, aumentou para 11

A vitória sobre a a Ponte Preta, na última quinta-feira ,16 de junho, levou o time celeste aos 31 pontos em 39 possíveis, tendo aproveitamento de 79,5%.

O Cruzeiro já atingiu a metade da pontuação necessária para obter o acesso à Primeira Divisão, se a média dos últimos anos for mantida. Com 62 pontos, os times conseguiram o acesso. . Segundo matemáticos, o time celeste precisaria somar 41,33% dos pontos disputados para subir. Ou seja, basta manter o nível atual, que conseguirá voltar à elite.

O foco do clube mudará um pouco esta semana, pois a Raposa começa a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, quinta-feira 23 de unho, às 19h, contra o Fluminense, no Maracanã.

Pela Série B, o Cruzeiro volta a campo no dia 28 deste mês ,terça-feira, contra o Sport, no Mineirão, pela 15ª rodada.

