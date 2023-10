Cruz Vermelha confirma 5 mortes de voluntários em Israel e Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2023 - 14:01 Compartilhe

ROMA, 11 OUT (ANSA) – O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (Icrc) informou nesta quarta-feira (11) que cinco de seus integrantes foram mortos em Gaza e em Israel.

Quatro das vítimas eram paramédicos.

“O Icrc tristemente confirma as mortes de cinco membros da nossa rede por causa das hostilidades armadas em Israel e na Faixa de Gaza”, diz a nota do grupo.

“Uma vítima de hoje é um paramédico do Crescente Vermelho Palestino (Prcs) em Gaza, que estava à bordo de uma ambulância.

Esta notícia, como todas que chegam da Faixa de Gaza e de Israel, nos enche de dor”, disse ainda uma manifestação da Cruz Vermelha Italiana.

“Temos não só a proximidade aos nossos co-irmãos nesta terrível fase de violência mas também o forte apelo que renovamos também da Itália a todas as partes envolvidas no conflito, o de proteger todos os que estão envolvidos no socorro e na ajuda humanitária, tutelando as vidas dos civis”, concluiu.

(ANSA).

