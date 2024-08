CrowdStrike corta orientação após turbulência cibernética de julho; ação cai 2,8%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 21:36 Para compartilhar:

A CrowdStrike cortou seu guidance para 2024 e trouxe uma orientação abaixo da expectativa para o trimestre atual, refletindo o impacto das interrupções de computadores de julho. A empresa de segurança cibernética disse nesta quarta, 28, que a orientação reduzida se deve a mais de US$ 60 milhões em assistência que está fornecendo relacionados ao que chamou de “pacotes de compromisso com o cliente”.

A empresa sediada em Austin, Texas, registrou lucro líquido de US$ 47 milhões, ou US$ 0,19 por ação, em comparação com US$ 8,5 milhões, ou US$ 0,03 por ação no mesmo trimestre do ano anterior. Os lucros ajustados por ação foram de US$ 1,04, acima dos US$ 0,97 que os analistas ouvidos pela FactSet previram. A receita aumentou 32% para US$ 963,9 milhões, e os analistas esperavam US$ 958,3 milhões.

Para o ano inteiro, a empresa agora espera que a receita fique entre US$ 3,89 bilhões e US$ 3,9 bilhões, abaixo de sua visão anterior entre US$ 3,98 bilhões e US$ 4,01 bilhões. Ela espera lucros ajustados entre US$ 3,61 por ação e US$ 3,65 por ação, abaixo dos US$ 3,93 por ação e US$ 4,03 por ação.

Para o terceiro trimestre, a CrowdStrike previu uma receita entre US$ 979,2 milhões e US$ 984,7 milhões, abaixo dos US$ 1,01 bilhão que os analistas pesquisados pela FactSet previram.

Em julho, um bug no software Falcon da CrowdStrike derrubou milhões de computadores e atrasou milhares de voos. O último trimestre fiscal da empresa se encerrou cerca de duas semanas após a turbulência.

Às 20h48 (de Brasília), as ações da CrowdStrike recuavam 2,82% no after hours de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires