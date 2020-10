Cronograma do Ministério da Saúde ignora vacina chinesa contra Covid-19

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, chamou a atenção dos secretários estaduais nesta quarta-feira (14) ao ignorar a vacina chinesa CoronaVac, feita em parceria com o Instituto Butantan e com apoio do governo de São Paulo, durante divulgação de cronograma para vacinação contra a Covid-19. As informações são da Folha de S. Paulo.

O calendário apresenta apenas a vacina de Oxford, que está em fase de testes e será produzida pela Fiocruz. Há previsão de 100 milhões de doses no primeiro semestre de 2021 e de 100 a 165 milhões de doses no segundo semestre do próximo ano.

Segundo o jornal, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, reagiu a omissão do imunizante no cronograma. “As vacinas não estão sendo tratadas de forma republicana pelo Ministério da Saúde”, disse. A opinião foi compartilhada pelos outros secretários, já que ambas as vacinas estão na mesma fase de testes.

