Crocodilo ‘ladrão’ tenta roubar tubarão fisgado por pescador; assista o vencedor

Um pescador, identificado como Geoff TrutWein, fisgou um tubarão de porte pequeno no último dia 21, porém ele recebeu uma grande surpresa no momento da pesca. O homem precisou batalhar seu prêmio com um imenso crocodilo de água salgada. O caso inusitado aconteceu a 80km de Wyndham, na Austrália.

Nas imagens divulgadas no YouTube, o pescador aparece recolhendo a linha de pesca quando é surpreendido com a chegada do imenso crocodilo “ladrão”, que abocanha o tubarão fisgado.

Após o ataque, Geoff e o crocodilo começaram um feroz “cabo de guerra”, afim de estabelecer um vencedor, que ficaria com o tubarão.

No fim, TrutWein foi obrigado a ceder e acabou cortando a linha de pesca, deixando o crocodilo ir embora com o fruto de seu roubo.

