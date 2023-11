Croata Nenad Bjelica é o novo técnico do Union Berlin

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 12:39 Para compartilhar:

O croata Nenad Bjelica (52 anos) é o novo técnico do Union Berlin, vice-lanterna do Campeonato Alemão, anunciou o clube neste domingo (26).

Bjelica substitui o suíço Urs Fischer, que depois de classificar a equipe pela primeira vez para a Liga dos Campeões da Europa, não resistiu a um início de temporada catastrófico (apenas seis pontos somados e nove derrotas consecutivas) foi demitido no dia 15 de novembro.

Ex-jogador da seleção croata entre 2001 e 2004 (nove jogos), Bjelica disputou a Bundesliga pelo Kaiserslautern, antes de iniciar sua carreira como técnico no futebol austríaco, com experiências posteriores na Itália e na Croácia.

Seu último trabalho foi no Trabzonspor, da Turquia, onde chegou em abril de 2023 e foi demitido em outubro.

Sua estreia no comando do Union Berlin será na próxima quarta-feira, contra o Braga, pela Champions, torneio que o clube alemão ocupa a terceira posição do Grupo C, que também tem o líder Real Madrid e o vice-líder Napoli.

