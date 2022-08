Croata Coric Norrie vai à final do Masters de 1000 de Cincinnati

O tenista croata Borna Coric, número 152 do mundo, se tornou o finalista com o ranking mais baixo da história do Masters 1000 de Cincinatti, ao derrotar neste sábado na semifinal o britânico Cameron Norrie.

Coric fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e meia de partida.

O croata, de 25 anos, faz uma campanha surpreendente em Cincinatti, onde eliminou na segunda rodada ninguém menos que o espanhol Rafael Nadal.

Neste sábado, Coric se recuperou de um mau início, no qual saiu perdendo por 3 a 1 para Norrie, número 11 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Indian Wells em 2021.

Vivendo uma semana espetacular, o croata conseguiu duas quebras seguidas para virar o primeiro set e embalar para a vitória.

“Joguei muito bem, mas no início não estava me encontrando. Então peguei o ritmo e comecei a sacar melhor. Essa foi a chave do jogo”, disse Coric depois da partida, que começou com duas horas de atraso devido à chuva em Cincinnati.

“Foi um dia longo e louco. Não esperava estar jogando à tarde, mas tudo terminou muito bem”, comemorou o croata, que está de volta a uma final de Masters 1000 desde a derrota para o sérvio Novak Djokovic no torneio de Xangai em 2018.

Coric, que chegou a ser número 12 do mundo, teve que passar por uma cirurgia no ombro no ano passado, o que o afastou das quadras até março deste ano.

No domingo, ele será o finalista com o segundo pior ranking em um torneio Master 1000, sendo melhor apenas que o romeno Andrei Pavel, que era número 191 quando chegou à decisão de Paris em 2003.

