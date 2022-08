Croata Borna Coric é campeão do Masters 1000 de Cincinnati

AFP 21/08/2022 - 21:01 Compartilhe

O croata Borna Coric se sagrou campeão do Masters 1000 de Cincinnati ao derrotar neste domingo na final o grego Stefanos Tsitsipas, 7º no ranking da ATP.

Coric fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/0) e 6-2, em uma hora e 57 minutos de partida.

O croata, número 152 do mundo, se tornou o tenista com o ranking mais baixo a ser campeão de um torneio da categoria 1000.

Coric, de 25 anos, se recuperou de uma lesão no ombro que o afastou do circuito durante boa parte da temporada passada e viveu uma semana dos sonhos em Cincinnati, onde eliminou na segunda rodada o espanhol Rafael Nadal.

“Para ser honesto, eu não estava pronto para este discurso há cinco dias. Achei que ia perder na primeira rodada”, reconheceu o croata ao receber o troféu. “Obrigado à minha família e minha equipe, tem sido um caminho difícil para nós”.

Antes da lesão, Coric chegou a ser número 12 do mundo e em 2018 foi vice-campeão do Masters 1000 de Xangai.

Por sua vez, Tsitsipas, que chegou à final como favorito, depois de derrotar nas semis o número 1 do Mundo, Daniil Medvedev, segue sem vencer um torneio da categoria 1000 em quadra dura.

O Masters 1000 de Cincinnati serve como preparação para o US Open, o último Grand Slam do ano, que começa no dia 29 de agosto.

