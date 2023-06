Croácia vence Holanda na prorrogação (4-2) e vai à final da Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2023 - 19:13 Compartilhe

Com um golaço de Bruno Petkovic e um pênalti convertido pelo craque Luka Modric, ambos na prorrogação (98′ e 116′), a Croácia derrotou a Holanda por 4 a 2 e se classificou para a final da Liga das Nações, nesta quarta-feira, no estádio do Feyenoord, em Roterdã.

O lateral Donyell Malen abriu o placar para os holandeses ainda no primeiro tempo da partida, aos 34 minutos, e os croatas viraram por meio de Andrej Kramaric (55′) e Mario Pasalic (73′). Mas Noa Lang levou o duelo para o tempo extra nos últimos instantes (90+6′).

A Croácia vai enfrentar na final de domingo, também em Roterdã, às 15h45 (horário de Brasília), o vencedor da outra semifinal deste ‘Final Four’ da Liga das Nações, que será disputada nesta quinta-feira por Espanha e Itália no estádio do Twente, em Enschede.

Talvez por este torneio ainda não ter a importância de outros como a Eurocopa ou por acontecer no fim de uma temporada exaustiva para os jogadores, a partida entre holandeses e croatas demorou a engrenar no primeiro tempo.

Os donos da casa começaram melhor, ameaçando com um chute por cima do meia Keun Koopmeiners. Depois de meia hora de jogo, abriram o placar em boa triangulação ofensiva que terminou com Malen batendo cruzado para superar Dominik Livakovic, um dos goleiros que mais se destacaram na Copa do Mundo do Catar.

Após o intervalo, os croatas partiram para cima em busca do empate e Kramaric tentou com um chute que foi para fora, à esquerda do gol holandês (49′), dando um alerta sobre o que viria cinco minutos depois.

Gakpo perdeu o controle na entrada da própria área, Modric roubou a bola e o jogador do Liverpool derrubou o veterano craque do Real Madrid: pênalti que Kramaric converteu.

– Petkovic e Modric decisivos –

Com o empate, começaram os melhores minutos do jogo, com as duas seleções querendo ser mais protagonistas. Gakpo quase compensou sua falha no lance do pênalti com um chute que Livakovic defendeu quase na linha (69′) e Perisic finalizou por cima depois de receber passe magistral de Modric com a parte externa do pé direito (71′).

Poucos segundos depois, os croatas voltaram a castigar a ‘Oranje’ (que jogava de azul), com um cruzamento de Luka Ivanusek, uma das novidades do técnico Zlatko Dalic em relação ao time do Catar, e o chute para o fundo da rede de Pasalic (73′).

Longe de reagir, os jogadores comandados por Ronald Koeman viram os croatas manterem a posse de bola, quase sem opção para tentar forçar o prolongamento, salvo um remate que Gakpo mandou para fora na pequena área.

Até que nos acréscimos, no desespero e com a área croata lotada, Noa Lang teve frieza para chutar colocado para a rede uma bola que sobrou para ele em meio à confusão (90+6′).

O gol de empate nos últimos segundos levou a torcida holandesa ao delírio e foi um balde de água fria para os croatas.

Mas na prorrogação, a Croácia mostrou mais uma vez que não se deixa abalar.

Petkovic, autor do gol de empate contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Catar, entrou em campo assim que começou o tempo extra e mudou a partida. Ele recebeu de Modric, ajeitou de fora da área e soltou uma bomba sem chances para o goleiro para recolocar a seleção dos balcãs em vantagem (98′).

Noa Lang ainda teve uma chance de empatar para os holandeses, mas mandou a bola para fora (110′). A Croácia praticamente garantiu a vitória e a classificação com um pênalti convertido por Modrid, depois de Petkovic ser derrubado na área (116′).

O mesmo Petkovic já havia mandando uma bola no travessão (114′) e nos acréscimos chegou a marcar o que seria o quinto gol, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.





bur/mcd/aam/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias