Croácia sofre nas eliminatórias da Euro-2020, Holanda e Bélgica vencem sem susto

Atuais vice-campeões mundiais, os croatas brincaram com o fogo para superar o Azerbaijão (2-1), nesta quinta-feira na estreia nas eliminatórias da Eurocopa-2020, enquanto Holanda e Bélgica venceram com mais facilidade.

Dois gols, duas assistências: essa foi a atuação de Memphis Depay na goleada por 4 a 0 da Holanda sobre Belarus, ajudando a Laranja a começar com o pé direito as eliminatórias para a competição continental antes de encarar a Alemanha no domingo.

Já a Croácia precisou batalhar para vencer, em casa, o fraco Azerbaijão (2-1). os vice-campeões do mundo, que ficaram atrás no placar no início do primeiro tempo, foram buscar a virada com gols de Borna Barisic e Andrej Kramaric, o segundo a 10 minutos do apito final.

A Bélgica também passava por momento complicado nesta quinta-feira contra a Rússia, isso até Eden Hazard aparecer.

Quando a partida estava empatada em 1 a 1, os Diabos Vermelhos foram salvos pelo craque do Chelsea, que marcou dois gols e garantiu os três pontos para os algozes do Brasil na última Copa do Mundo.

Por fim, a Escócia estreou com uma humilhante derrota por 3 a 0 para o Cazaquistão, moesto 117º colocado do ranking Fifa.

– Resultados desta quinta-feira nas eliminatórias para a Eurocopa-2020:

. Grupo C

Holanda – Belarus 4-0

Irlanda do Norte – Estônia 2-0

. Grupo E

Eslováquia – Hungria 2-0

Croácia – Azerbaijão 2-1

. Grupo G

Israel – Eslovênia 1-1

Macedônia – Letônia 3-1

Áustria – Polônia 0-1

. Grupo I

Cazaquistão – Escócia 3-0

Chipre – San Marino 5-0

Bélgica – Rússia 3-1

