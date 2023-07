Croácia prende 4 suspeitos de tráfico de drogas com vínculos no Equador e na República Dominicana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 10:14 Compartilhe

As autoridades da Croácia anunciaram, nesta quarta-feira (26), a prisão de quatro pessoas suspeitas de traficar centenas de quilos de cocaína avaliados em mais de 7,5 milhões de dólares (35,6 milhões de reais na cotação atual), por meio de uma rede com conexões no Equador e na República Dominicana.

Os suspeitos esperavam obter “um lucro material substancial com o fornecimento, transporte, armazenamento e revenda de cocaína”, disse o Ministério do Interior em um comunicado.

A Croácia faz parte da chamada rota dos Bálcãs, uma rota de trânsito crucial amplamente usada por criminosos para o tráfico de drogas, armas e pessoas para a Europa Ocidental (oeste).

Em abril, o Ministério Público croata acusou oito pessoas de terem traficado cocaína da América do Sul para a Croácia e outros países da União Europeia, avaliada em mais de 16 milhões de euros (83,9 milhões de reais ao câmbio atual).

De acordo com a mídia local, os detidos parecem pertencer à filial croata do “círculo de cocaína” dos Bálcãs ligado ao traficante de drogas preso na Sérvia, Darko Saric.

