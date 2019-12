Crivella pediu recursos para pagar 13º dos servidores, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (11) que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, pediu ajuda federal para pagar o décimo terceiro salário dos servidores. “Ele está com a corda no pescoço, assim como um montão de prefeitos e governadores. Está buscando recursos para pagar o benefício, se for possível e legal da nossa parte para poder atendê-lo”, disse ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira.

Bolsonaro e Crivella se reuniram ontem (10), em Brasília. De acordo com o presidente, o prefeito do Rio também busca recursos direto com os ministérios e com a Caixa Econômica Federal. “Está correndo atrás”, disse Bolsonaro.