Crivella e ministro do Turismo unem-se para melhorar carnaval do Rio

O Ministério do Turismo e a prefeitura do Rio de Janeiro acertaram uma parceria para melhorar o carnaval da cidade, já no verão de 2020. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (13) pela prefeitura.

Para viabilizar as ações, será criada uma força-tarefa com representantes da prefeitura e do ministério. Degundo nota divulgada pela prefeitura, a ideia é fazer do Rio de Janeiro um projeto-piloto que poderá ser adotado futuramente nas principais capitais que realizam grandes festas com as mesmas características do carnaval carioca.

“Estive com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, para tratarmos de assuntos do carnaval e da segurança dos nossos foliões e turistas. Agradeço o apoio que temos recebido do governo federal, que nos garantiu uma festa ainda mais segura e com apoio estrutural necessário para que sejam dias de muita alegria para o povo”, diz Crivella em texto divulgado nesta quarta-feira.

A força-tarefa atuará na preparação do Sambódromo, onde desfilam as principais escolas de samba, com obras e intervenções necessárias para adequar o espaço ao projeto de segurança do Corpo de Bombeiros, e no desenvolvimento de um plano de segurança para o período de carnaval.

O plano de segurança vai cobrir todo o cinturão turístico com câmeras, inclusive de reconhecimento facial. Haverá agentes treinados na análise deste tipo de imagem, utilizando também as câmeras de ruas do Centro de Operações (COR) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio).

De acordo com a prefeitura, ainda neste mês, Crivella receberá o ministro no Rio para acertar os detalhes da parceria e vistoriar o Sambódromo, além de outros pontos turísticos da cidade.