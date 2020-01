Crivella diz que reunião com Bolsonaro tratou de investimentos, não de eleição

Após encontro que durou 1h40 com o prefeito do Rio e pastores evangélicos, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Cidade, sede do Executivo carioca, sem dar declarações. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella (PRB) – que deverá buscar a reeleição e espera contar com o apoio de Bolsonaro -, o pleito de outubro não esteve na pauta e as conversas se restringiram a investimentos na cidade.

“Nós apresentamos a ele as dificuldades na parte econômica, as preocupações com a saúde, as parcerias que queremos fazer também na parte da infraestrutura, de obras, no esporte”, declarou Crivella, sem dar detalhes.

O prefeito do Rio também afirmou que Bolsonaro pretende voltar à capital para a inauguração da primeiro escola cívico-militar, que deverá estar pronta em 40 dias. As dívidas do município com o BNDES também estiveram na pauta. “Já encaminhamos pedidos para renegociar essas dívidas”, pontuou Crivella.

Depois de deixar o Palácio da Cidade, Bolsonaro se deslocou ao 1.º Distrito Naval para almoçar com o comandante da Marinha, Ilques Barbosa Júnior. Antes de voltar a Brasília, o presidente terá encontro com a atriz Regina Duarte – cotada para assumir a Secretaria de Cultura.