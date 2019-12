Crivella começa a pagar segunda parcela do décimo terceiro na segunda

O prefeito Marcelo Crivella anunciou hoje (20) em sua conta no twitter que pagará na próxima segunda-feira (23) a segunda parcela do décimo terceiro salário para os funcionários que ganham até R$ 3 mil brutos. Para os funcionários que recebem além desse valor, o pagamento será feito na sexta-feira (27).

Crivella disse que, desta forma, segunda parcela do décimo terceiro de todos os funcionários da prefeitura será “paga integralmente”.

O município do Rio de Janeiro atravessa uma crise que começou com o atraso no pagamento dos servidores terceirizados na área da saúde, mas atingiu também todos os mais de 140 mil servidores, ativos e inativos, da prefeitura, principalmente após o arresto de contas da prefeitura pelo Tribunal Regional do Trabalho.

Antes, em outro anúncio, também pela rede social, Crivella ao lado do presidente da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), Paulo Mangueira, deixou para o dirigente da companhia de limpeza anunciar que, na segunda-feira, será feito o pagamento integral da segunda parcela do décimo terceiro a todos os servidores da Comlurb.

A categoria estava ameaçando entrar em greve no réveillon caso não recebesse a segunda parcela do décimo terceiro e faria uma paralisação de advertência neste sábado (21). Durante o vídeo, Crivella elogiou os garis. “Parabéns para vocês. A cidade deve muito a seus garis. E nós desejamos a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Valeu, gente”!