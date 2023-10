Critomoedas: bitcoin recua 0,46%, mas se mantém próximo dos US$ 35 mil; ethereum avança

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/10/2023 - 16:45 Para compartilhar:

O bitcoin chegou a exibir ganhos em boa parte desta segunda-feira, 30, mas depois houve ajuste para baixo, embora ainda perto da marca de US$ 35 mil. Segundo analistas, diversos fatores estão por trás da força recente da criptomoeda, sem consenso sobre um driver principal. Chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, Matthew Sigel nota que ainda há expectativa e demanda reprimida pelos fundos ETFs de bitcoin. Outra teoria é que a moeda estaria prestes a entrar em uma correção, devido ao processamento de transações e criação de um novo bitcoin.

Ainda no radar, o Reino Unido avançou nas regulações de criptoativos, definindo regras para empresas participantes do mercado e operações de plataformas no país. Segundo o comunicado, ainda não há data definida para conclusão da próxima fase, que consistiria em integrar as regras a uma legislação oficial, mas o Ministério das Finanças projeta que isso deve acontecer ao longo de 2024.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 0,46%, a US$ 34.418,55 (R$ 173.579), segundo a Binance. O ethereum, por sua vez, tinha alta de 0,65%, a US$ 1.802,20 (R$ 9.088).

