Crítico Rubens Ewald Fiho é internado em estado grave em SP

O crítico de cinema Rubens Ewald Filho, de 74 anos, está internado em um hospital na cidade de São Paulo desde a última quinta-feira (23). Ele passou mal durante um passeio no Shopping Raposo, zona oeste da capital paulistana, desmaiou e teve de ser internado, de acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, o Hospital Samaritano confirmou a internação e informou que ele está passando por um tratamento cardiológico. “O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o jornalista e crítico de cinema Rubens Evaldo Filho foi internado na instituição na tarde de quinta-feira (23/05), após desmaio seguido de queda em escada rolante. O paciente está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, para tratamento cardiológico e das fraturas decorrentes da queda.”

Ainda segundo o UOL, Edwald sofreu um mal-estar em uma escada rolante. Além de cair, ele chegou a bater a bater a cabeça, ferindo também o rosto.