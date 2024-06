Críticas de Lula a Campos Neto e à Selic a 10,50% limitam queda do dólar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 10:17 Para compartilhar:

Os comentários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a possibilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a Selic intacta em 10,50% ao ano na reunião de amanhã impedem perdas mais acentuadas do dólar na comparação com o real nesta terça-feira, segundo o operador de câmbio Fernando César, da corretora AGK.

De acordo com ele, os comentários do presidente estão “jogando pressão sobre o Copom”, e Lula “está batendo de frente com Campos Neto porque quer que os juros tenham um corte, diferentemente do que mercado está apostando”.

César ressalta que a última decisão do Copom foi dividida e dependeu do voto do presidente do Banco Central para o desempate, e que uma nova divisão na decisão do colegiado seria um “problema”.

Por volta das 10 horas, o dólar à vista subia 0,13%, a R$ 5,4290, enquanto o dólar para julho tinha alta de 0,04%, a R$ 5,4325.