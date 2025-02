Críticas de Gasperini a Lookman abrem crise na Atalanta

BERGAMO, 19 FEV (ANSA) – Após ser eliminada da Champions League em casa para o Club Brugge, da Bélgica, a Atalanta agravou sua situação na temporada com uma crise interna envolvendo o técnico Gian Piero Gasperini e o atacante Ademola Lookman, um dos principais atletas da equipe.

Tudo começou com um pênalti mal batido e perdido pelo jogador nigeriano na última terça-feira (18) em Bergamo, quando a Dea buscava uma reação no confronto. Ainda com os ânimos exaltados em virtude da eliminação, o treinador italiano criticou publicamente a cobrança do seu comandado.

“O pênalti não deveria ter sido cobrado pelo Lookman. Ele é um dos piores cobradores que eu já vi. Até mesmo nos treinos, ele tem um percentual muito baixo. Retegui e De Ketelaere estavam lá para cobrar, mas Lookman em um momento de entusiasmo após marcar decidiu pegar a bola e bater. Esse foi um gesto que eu não apreciei nem um pouco”, disse Gasp.

As críticas do experiente treinador não foram bem absorvidas por Lookman, que achou apropriado responder os comentários do italiano em suas redes sociais.

“É triste para mim, em um dia como este, ter que escrever esta declaração, principalmente por tudo o que conquistamos juntos como equipe e cidade. Ser criticado da maneira como fui não só dói, mas é profundamente desrespeitoso, principalmente pelo imenso comprometimento que sempre coloquei para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bergamo”, escreveu o jogador.

“Lidei com muitos momentos difíceis aqui, a maioria nunca falei porque, na minha opinião, o time deve sempre ser protegido e deve vir em primeiro lugar. Isso torna o que aconteceu ontem ainda mais doloroso. Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar; e para apoiar o time, assumi a responsabilidade. A vida é feita de desafios e de transformar dor em poder, e é isso que seguirei fazendo”, complementou.

De fora da Liga dos Campeões, a Atalanta se concentrará apenas na Série A, onde briga com Napoli e Internazionale por um título inédito no torneio. Os bergamascos ocupam a terceira colocação, com 51 pontos, cinco atrás dos azzurri de Antonio Conte.

Para tentar alcançar o Scudetto, a Atalanta precisará de Lookman, pois o nigeriano é o vice-artilheiro do grupo, com 10 gols, atrás somente do ítalo-argentino Mateo Retegui, que balançou as redes 20 vezes. (ANSA).